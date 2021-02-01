У Києві відкрили перший магазин IKEA (фото)

У планах шведської компанії – відкриття і наступних магазинів в Україні

У Києві 1 лютого відбулося відкриття першого в країні магазину IKEA.

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Про це повідомляє КМДА.

Влада повідомляє, що прихід такого інвестора, як IKEA, особливо цінний в ситуації, яку сьогодні долає світ у зв'язку з пандемією.

На відкритті був присутній Надзвичайний і Повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг. Він підкреслив, що ІКЕА не просто відкриває в Києві перший фізичний магазин, а також пропагує таким чином відповідальне споживання, гендерна рівність та сталий розвиток.

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Зазначимо, що в планах шведської компанії – відкриття і наступних магазинів в Україні.

Нагадаємо, магазин буде працювати з 10:00 по 22:00. У приміщенні через карантин зможуть перебувати максимум 500 осіб одночасно.

Раніше IKEA хотіла відкрити перший офлайн-магазин в Україні до кінця 2020 року.

Відмітимо, що IKEA почне роботу в Україні не з класичного формату, а з відносно нового Сity store. Сity store – це формат невеликих магазинів IKEA в складі більших торгових центрів.

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