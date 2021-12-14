Ще одна доза вакцини та спад захворюваності: що відбувається з COVID-19 у Києві

До лікарень Києва за 13 грудня госпіталізували 64 хворих на COVID-19 та 138 осіб з підозрою на коронавірус та пневмоніями

Одужали минулої доби 3037 осіб / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві за добу від COVID-19 одужало майже утричі більше людей, ніж захворіли. Крім цього, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19.

Сайт "Сьогодні" розповідає все про ситуацію з коронавірусом у Києві.

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Коронавірус у Києві

Минулої доби, 13 грудня, виявили 1066 хворих на COVID-19, 21 особа померла.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

Загалом за період пандемії у Києві 7902 летальні випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 314 771.

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Захворіли за добу:

595 жінок віком від 18 до 92 років;

417 чоловіків віком від 18 до 98 років;

26 дівчаток від 10 місяців до 17 років;

28 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.

Серед померлих: 11 жінок від 59 до 83 років та 10 чоловіків від 45 до 86 років

Одужали минулої доби 3037 осіб. Загалом від коронавірусу вилікувалися 289 067 мешканців столиці.

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Де найбільше випадків

Найбільше випадків захворювання зафіксували у Деснянському районі – 212, у Дарницькому – 180 та в Оболонському районі – 140 випадків.

Третя доза COVID-вакцини

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні показання.

Хто отримає додаткову дозу

Насамперед це будуть люди з:

ВІЛ;

онкологією;

після трансплантації органів;

тих, хто проходить імунно-супросивну або імунно-моделювальну терапію;

пацієнти з низкою інших імунно-дефіцитних станів.

Як отримати додаткову дозу

Для цього необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. У свою чергу лікар дасть напрямок довільної форми на щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

І у найближчому пункті вакцинації людина зможе отримати додаткову дозу.

"Полювання" на порушників правил карантину

Сертифікат про хоча б одне щеплення, негативний тест або довідка про одужання. Без цих документів тепер ні в кіно не сходити, ні на шопінг та й у громадському транспорті не проїдешся, оскільки загрожують чималі штрафи. Чи дотримуються обмеження у столиці? Дізналися кореспонденти "Сьогодні".

Як додати COVID-сертифікат у "Дію"

Багато українців не можуть згенерувати COVID-сертифікат після вакцинації. Тому ми нагадаємо, що потрібно робити у випадку, якщо вам ще не вдалося отримати ваш документ.

Інструкція:

встановіть "Дію" з App Store, Google Play або AppGallery або за посиланням diia.gov.ua. авторизуйтесь у "Дії" через свій банк або NFC-зчитувач на біометричному паспорті. на головному екрані натисніть "Додати COVID-сертифікат" або в меню "Послуги" виберіть "COVID-сертифікати". натисніть "Отримати сертифікат" та погодьтеся на передачу даних. COVID-сертифікат з'явиться у розділі "Документи"

Якщо запит на створення COVID-сертифіката був неуспішний через мобільний додаток "Дія", спробуйте повторити його через портал "Дія". Якщо портал відповів, що дані відсутні, потрібно звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив щеплення. Він має перевірити внесену інформацію, а саме:

ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.

РНУКПП (укр. – РНОКПП, реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався "індивідуальний податковий номер" – ІПН);

УНЗР – це унікальний номер запису, який вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру та допомагає провести цифрову ідентифікацію людини;

дату народження як у паспорті/свідоцтві про народження;

актуальний номер телефону, на якому можна приймати та надсилати СМС.

Якщо у вас є дитина віком до 18 років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесено її, а не ваші, РНУКПП та УНЗР. Крім того, варто попросити лікаря, щоб він перевірив, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу з профілем іншої людини.

Як отримати COVID-сертифікат

Паперовий документ (свідоцтво про вакцинацію) можна отримати у сімейного лікаря. Його видають після двох доз вакцини, він потрібний для підтвердження статусу вакцинації всередині України.

Він повинен містити печатки лікарні, підписи лікаря, ваше ім'я та прізвище, а також назву вакцини.

Крім того, згенерувати сертифікат можна у додатку "Дія". Такий вид документа містить QR-коди, які потрібні при перетині кордону.

Що робити, якщо сертифікат не знайдено

Перейдіть за посиланням: https://issue.covid19.gov.ua та заповніть форму. Лікарі все перевірять та зможуть виправити дані у реєстрі. Потім ви можете згенерувати ваш COVID-сертифікат.

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