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Еще одна доза вакцины и спад заболеваемости: что происходит с COVID-19 в Киеве

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
14 декабря, 13:10
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В больницы Киева за 13 декабря госпитализировали 64 больных COVID-19 и 138 человек с подозрением на коронавирус и пневмониями
Выздоровели за прошедшие сутки 3037 человек
Выздоровели за прошедшие сутки 3037 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве за сутки от COVID-19 выздоровели почти втрое больше людей, чем заболели. Кроме этого, Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19.

Сайт "Сегодня" рассказывает все о ситуации с коронавирусом в Киеве.

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Коронавирус в Киеве

За прошлые сутки, 13 декабря, обнаружили 1066 больных COVID-19. 21 человек умер.

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в Facebook.

Всего за период пандемии в Киеве 7902 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 314 771.

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Заболели за сутки:

  • 595 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 417 мужчин в возрасте от 18 до 98 лет;
  • 26 девочек от 10 месяцев до 17 лет;
  • 28 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 11 женщин от 59 до 83 лет и 10 мужчин от 45 до 86 лет

Выздоровели за прошлые сутки 3037 человек. В общей сложности от коронавируса вылечились 289 067 жителей столицы.

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Где больше всего случаев

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Деснянском районе – 212, в Дарницком – 180 и в Оболонском районе – 140 случаев.

Третья доза COVID-вакцины

Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.

Кто получит дополнительную дозу

В первую очередь это будут люди с:

  • ВИЧ;
  • онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • тех, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;
  • пациенты с рядом других иммунно-дефицитных состояний.

Как получить дополнительную дозу

Для этого необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу. В свою очередь доктор даст направление произвольной формы на прививку той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

И в ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу.

"Охота" на нарушителей правил карантина

Сертификат о хотя бы одной прививке, отрицательный тест или справка о выздоровлении. Без этих документов теперь ни в кино не сходить, ни на шопинг, да и в общественном транспорте не проедешься, поскольку грозят немалые штрафы. Соблюдаются ли ограничения в столице? Узнали корреспонденты "Сегодня".

Как добавить COVID-сертификат в "Дію"

Многие украинцы не могут сгенерировать COVID-сертификат после вакцинации. Поэтому мы напомним, что нужно делать в случае, если у вас еще не получилось получить ваш документ.

Инструкция:

  1. установите "Дію" из App Store, Google Play или AppGallery или по ссылке diia.gov.ua.
  2. авторизируйтесь в "Дії" через свой банк или NFC-считыватель на биометрическом паспорте.
  3. на главном экране нажмите "Добавить COVID-сертификат" или в меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты".
  4. нажмите "Получить сертификат" и согласитесь на передачу данных.
  5. COVID-сертификат появится в разделе "Документы"

Если запрос на генерацию COVID-сертификата был неуспешен через мобильное приложение "Дія", попробуйте повторить его через портал "Дія". Если и портал ответил, что данные отсутствуют, нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививку. Он должен проверить внесенную информацию, а именно:

  • ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах.
  • РНУКПП (укр. – РНОКПП, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, который ранее назывался "индивидуальный налоговый номер" – ИНН);
  • УНЗР – это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий провести цифровую идентификацию человека;
  • дату рождения как в паспорте/свидетельстве о рождении;
  • актуальный номер телефона, на котором возможно принимать и отсылать СМС.

Если у вас есть ребенок в возрасте до 18 лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНУКПП и УНЗР. Кроме того, стоит попросить врача, чтобы он проверил, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.

Как получить COVID-сертификат

Бумажный документ (свидетельство о вакцинации) можно получить у семейного врача. Его выдают после двух доз вакцины, он нужен для подтверждения статуса вакцинации внутри Украины.

Он должен содержать печати больницы, подписи врача, ваше имя и фамилию, а также название вакцины.

Кроме того, сгенерировать сертификат можно в приложении "Дія". Такой вид документа содержит QR-коды, которые нужны при пересечении границы.

Что делать, если сертификат не найден

Перейдите по ссылке: https://issue.covid19.gov.ua и заполните форму. Врачи все проверят и смогут исправить данные в реестре. Затем вы можете сгенерировать ваш COVID-сертификат.

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