Якщо РФ увірветься в Україну. Кличко назвав головне бомбосховище у Києві

Але все ж таки мер столиці сподівається, що захисні заходи не знадобляться

Віталій Кличко розповів, де сховатися у Києві на випадок вторгнення Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну найголовнішим бомбосховищем у столиці буде метрополітен.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Реклама

Деталі

За словами Кличка, у Києві напрацьовано чіткий план та надано інформацію про бомбосховища, розташовані поблизу певних об'єктів. Але ключовим укриттям у столиці є Київський метрополітен, який у разі НС буде готовий прийняти людей, щоб сховатися.

Мер столиці зазначив, що у разі вторгнення РФ у Києві повідомлятимуть про загрозу сирени. Крім того, буде потрібна робота всіх засобів комунікації, які нададуть інформацію про дії.

Але все ж таки Кличко сподівається, що захисні заходи не знадобляться і вторгнення РФ не відбудеться.

Реклама

На випадок НС – де в Києві розміщені бомбосховища

У Києві активно перевіряють бомбосховища і проводять навчання тероборони на фоні напруженої ситуації на кордонах України. Сайт "Сьогодні" вирішив нагадати киянам адреси місць для укриття.

У 2019 році Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказала всі укриття у підземному просторі. Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

Він містить: