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На випадок НС – де у Києві перебувають бомбосховища (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 грудня, 18:31
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На карті, опублікованій КМДА, зазначено адресні місця укриттів у підземному просторі
Список укриттів у столиці
Список укриттів у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві активно перевіряють бомбосховища та проводять навчання тероборони на фоні напруженої ситуації на кордонах України. Сайт "Сьогодні" вирішив нагадати киянам адреси місць для укриття.

Так, у 2019 році Київська міська державна адміністрація оновила картку, де вказала всі укриття у підземному просторі. Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

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Він включає:

  • сховища цивільного захисту,
  • підземний простір метрополітену,
  • підвальні приміщення житлових будинків,
  • підземні паркінги,
  • інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

При необхідності керівники організацій та власники вищезгаданих споруд забезпечать вільний доступ для укриття.

Повідомлення про НС

Головний спосіб оповіщення населення про порядок звернення у разі виникнення надзвичайних ситуацій – це передача повідомлення мережею провідного мовлення (через квартирні та зовнішні гучномовці), а також через місцеві радіомовні станції та телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями.

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Для привернення уваги населення екстремальних випадках перед передачею інформації включаються сирени та інші сигнальні засоби.

Кількість укриттів у столиці

  • 3687 цокольних та підвальних приміщень;
  • 409 підземних паркінгів;
  • 272 підземні переходи;
  • 47 підземних приміщень метрополітену;
  • 514 сховищ.

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