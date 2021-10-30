Фото дня. Київське метро "атакують" антивакцинатори

У київському метро помітили наклейки "Вакцинація вбиває".
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Вагони метро обвішані наклейками з написом "Ковід брехня. Вакцинація вбиває". Наклейки помітили у вагонах метро на червоній гілці.
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Що робити із антивакцинаторами?
"Боротьба з антивакцинаторами – це максимальне інформування населення, відповіді на питання, які є у людей (про вакцину). Тоді я впевнений, що таким чином можна буде перемогти антивакцинаторів, які є у кожній країні світу", – сказав екс-міністр МОЗ Максим Степанов.
Новий рекорд щеплень
За добу 29 жовтня в Україні від COVID-19 вакциновано 317 209 людей.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людина, з них отримали одну дозу – 10 022 976 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 377 032 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
За останню добу працювали:
- 1087 мобільних бригад з імунізації;
- 3220 пунктів щеплення;
- 415 центрів вакцинації населення.
Загалом проведено 17 400 008 щеплень. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
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