Фото дня. У Мережі показали чудові знімки зимового Києва

Київ 18 листопада накрили заморозки. Місто вкрилося шаром білого інею. Природне явище встигли сфотографувати городяни.
Фото опублікувала киянка Катерина у своєму Instagram.
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"Прокидаюся щоб закрити вікно, а то якось холодно в кімнаті, воно і не дивно, адже на вулиці -6. Бачу цю красу і розумію що треба терміново бігти на вулицю поки все не розтануло", – написала вона.
Аномалія у Києві
У столиці у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках.
"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А на наступний рік навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", – пишуть у Мережі.
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