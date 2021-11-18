Фото дня. У Мережі показали чудові знімки зимового Києва

Користувачі соціальної мережі Instagram вразили фотографіями столиці

У місті змінилася погода. Фото: ekaterinaa_leto / Фото: Instagram

Київ 18 листопада накрили заморозки. Місто вкрилося шаром білого інею. Природне явище встигли сфотографувати городяни.

Фото опублікувала киянка Катерина у своєму Instagram.

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Місто вкрилося інеєм. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

"Прокидаюся щоб закрити вікно, а то якось холодно в кімнаті, воно і не дивно, адже на вулиці -6. Бачу цю красу і розумію що треба терміново бігти на вулицю поки все не розтануло", – написала вона.

Місто вкрилося інеєм. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

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Місто вкрилося інеєм. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

Місто вкрилося інеєм. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

Місто вкрилося інеєм. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

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Місто вкрилося інеєм. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

Місто вкрилося інеєм. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

Місто вкрилося інеєм. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

Аномалія у Києві

У столиці у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках.

"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А на наступний рік навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", – пишуть у Мережі.

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