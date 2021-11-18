Фото дня. В Сети показали удивительные снимки зимнего Киева

Киев 18 ноября накрыли заморозки. Город покрылся слоем белоснежного инея. Природное явление успели запечатлеть горожане.
Фото опубликовала киевлянка Екатерина в своем Instagram.
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"Просыпаюсь чтобы закрыть окно, а то как-то холодно в комнате, оно и не странно, на улице ведь -6. Вижу эту красоту и понимаю что надо срочно бежать на улицу пока все не растаяло", – написала она.
Аномалия в Киеве
В столице в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.
"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", — пишут в Сети.
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