Фото дня. В Сети показали удивительные снимки зимнего Киева

Пользователи социальной сети Instagram впечатлили фотографиями столицы

В городе изменилась погода. Фото: ekaterinaa_leto / Фото: Instagram

Киев 18 ноября накрыли заморозки. Город покрылся слоем белоснежного инея. Природное явление успели запечатлеть горожане.

Фото опубликовала киевлянка Екатерина в своем Instagram.

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Город покрылся инеем. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

"Просыпаюсь чтобы закрыть окно, а то как-то холодно в комнате, оно и не странно, на улице ведь -6. Вижу эту красоту и понимаю что надо срочно бежать на улицу пока все не растаяло", – написала она.

Город покрылся инеем. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

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Город покрылся инеем. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

Город покрылся инеем. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

Город покрылся инеем. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

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Город покрылся инеем. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

Город покрылся инеем. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

Город покрылся инеем. Фото: ekaterinaa_leto/Instagram

Аномалия в Киеве

В столице в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.

"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", — пишут в Сети.

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