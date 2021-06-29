Фото вечора. Над Києвом зависла неймовірна хмара-гриб

В Укргідрометцентрі дали своє пояснення природному явищу, що вразило жителів столиці

Увечері кияни спостерігали дуже красиве природне явище / колаж "Сьогодні"

У День Конституції, 28 червня, природа приготувала киянам подарунок. Увечері в понеділок над столицею зависла неймовірно красива хмара, що нагадує ядерний гриб. Багато жителів Києва постили фото цього явища у себе в соцмережах, а Укргідрометцентр дав цілком наукове пояснення.

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Незвичне явище бачили в багатьох районах української столиці. Свої фото розміщували, як жителі Позняків, так і Оболоні і Троєщини.

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Хмару-гриб було видно і в деяких передмістях Києва, зокрема – в Обухівському районі.

Пояснення Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі очікувано обійшлися без сентиментів. Виявляється у цієї краси є латинська назва – Cumulоnimbus incus (Cb inc.), друге слово якої перекладається як "ковадло". Це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на межі тропосфери і стратосфери.

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"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "наковальня" у верхній частині", – розповіли синоптики.

Нагадаємо, у Київській області 26 червня випав град розміром з куряче яйце. Місцеві жителі кажуть, що вперше в своєму житті бачили таке.

Тим часом по всій Україні не припиняються грози, через які гинуть люди. Так, у неділю в Черкаській області блискавкою вдарило трьох людей – двоє загинули, одна жінка в украй важкому стані в реанімації.