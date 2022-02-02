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Ожеледиця і сніг: коли у Києві зміниться погода

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 18:00
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Вночі температура повітря у столиці опуститься до 6 градусів морозу
Ближче до вечора опади у місті припиняться/Колаж "Сьогодні"
Ближче до вечора опади у місті припиняться/Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 3 лютого, буде похмурою. Вранці та вдень можливий невеликий мокрий сніг, який до вечора закінчиться. Також синоптики обіцяють ожеледицю.

Про це повідомляє gismeteo.

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Хмари вкриють небо до самого вечора. Вранці та вдень буде невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі опуститься до 6 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів.

Синоптики попереджають водіїв про ожеледицю, яка буде на дорогах уранці. Також у місті буде вітер, 7-12 м/с.

Погода в Києві на 3 лютого. Фото: gismeteo.
Погода в Києві на 3 лютого. Фото: gismeteo.

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Яка буде температура у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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