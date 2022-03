Місто відваги. У Києва з'явився офіційний Twitter

У столиці України з'явилася офіційна сторінка у сервісі мікроблогів Twitter. Сторінка створена лише у березні, але вже має синю галочку – знак, яким сервіс позначає перевірені ресурси.

Акаунт називається Kyiv. The City of Courage, а аватаркою для нього стала ілюстрація художника Нікіти Тітова.

Візьміть до City of Courage, епіцентру збройних сил для freedom and democracy. Ukrainian or not, make your voice heard and fight the Russian aggression! #StandWithUkraine