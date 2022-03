Город отваги. У Киева появился официальный Twitter

У столицы Украины появилась официальная страница в сервисе микроблогов Twitter. Страничка создана только в марте, но уже имеет синюю галочку – знак, которым сервис отмечает проверенные ресурсы.

Аккаунт называется Kyiv. The City of Courage, а аватаркой для него стала иллюстрация художника Никиты Титова.

Welcome to the City of Courage, the epicenter of the struggle for freedom and democracy. Ukrainian or not, make your voice heard and fight the Russian aggression! #StandWithUkraine