Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Чи готовий Київ до вторгнення? Ми перевірили бомбосховища столиці (фото, відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
8 грудня, 14:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Одночасно можна захистити майже 3 млн осіб
Найголовніше під час надзвичайної ситуації швидше знайти будь-яке укриття/Колаж "Сьогодні"
Найголовніше під час надзвичайної ситуації швидше знайти будь-яке укриття/Колаж "Сьогодні"

У столиці розпочали перевіряти бомбосховищана тлі напруженої ситуації на кордонах України із Росією. Сайт "Сьогодні" дізнався, скільки укриттів є у місті.

Укриттів у місті достатньо?

Загалом у Києві майже 5 тисяч захисних споруд.

Реклама

"Вони розташовані на підприємствах критичної інфраструктури. Вони для захисту максимально працюючої зміни на самому підприємстві. Також є ще один варіант захисних споруд. Це об'єкти подвійного використання", – розповів директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

До об'єктів подвійного використання належать:

  • підвальні та напівпідвальні приміщення;
  • поглиблені станції метрополітену;
  • підземні паркінги;
  • підземні переходи.

Одночасно можна захистити 2 мільйони 800 тисяч осіб. Усі вони розраховані до 3 годин перебування.

Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
1/8

Реклама

Куди краще бігти у разі НС

За словами директора департаменту муніципальної безпеки КМДА, найголовніше під час надзвичайної ситуації – швидше знайти будь-яке укриття, яке знаходиться поруч.

"Я раджу максимально швидко знаходити укриття, а яке буде укриття біля вас – метрополітен чи підземний перехід – це залежатиме від ситуації, де ви перебуваєте", – додає Роман Ткачук.

Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
1/14

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 390

захворіло за тиждень в Києві

-7%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 грудня 1991. У Біловезькій пущі президенти України, Росії та Білорусі Кравчук, Єльцин і Шушкевич поклали край історії СРСР.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.33

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.73

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти