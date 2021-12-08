Чи готовий Київ до вторгнення? Ми перевірили бомбосховища столиці (фото, відео)

Найголовніше під час надзвичайної ситуації швидше знайти будь-яке укриття/Колаж "Сьогодні"
У столиці розпочали перевіряти бомбосховищана тлі напруженої ситуації на кордонах України із Росією. Сайт "Сьогодні" дізнався, скільки укриттів є у місті.
Укриттів у місті достатньо?
Загалом у Києві майже 5 тисяч захисних споруд.
"Вони розташовані на підприємствах критичної інфраструктури. Вони для захисту максимально працюючої зміни на самому підприємстві. Також є ще один варіант захисних споруд. Це об'єкти подвійного використання", – розповів директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.
До об'єктів подвійного використання належать:
- підвальні та напівпідвальні приміщення;
- поглиблені станції метрополітену;
- підземні паркінги;
- підземні переходи.
Одночасно можна захистити 2 мільйони 800 тисяч осіб. Усі вони розраховані до 3 годин перебування.
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Куди краще бігти у разі НС
За словами директора департаменту муніципальної безпеки КМДА, найголовніше під час надзвичайної ситуації – швидше знайти будь-яке укриття, яке знаходиться поруч.
"Я раджу максимально швидко знаходити укриття, а яке буде укриття біля вас – метрополітен чи підземний перехід – це залежатиме від ситуації, де ви перебуваєте", – додає Роман Ткачук.
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
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