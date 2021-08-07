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Готують до параду з танками? На Хрещатик зігнали техніку – латають асфальт (фото, відео)

7 серпня 2021 16:35

Ігор Сєров , Сергій Мартинець

Місцева влада нагнала на центральну вулицю країни багато робітників – колона техніки розтяглася метрів на 200

24 серпня цього асфальту проїде важка техніка

24 серпня цього асфальту проїде важка техніка / Фото: Игорь Серов, Сьогодні

Підготовка до Дня Незалежності йде повним ходом. Готуються не тільки військові, але і комунальники з дорожниками. Центральну вулицю країни – Хрещатик – приводять до ладу, прибирають, дорогу латають. Кореспондент "Сьогодні" показав, що там нині відбувається.

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Незважаючи на вихідний день, Хрещатик не закрили для проїзду і не зробили його традиційно пішохідним. Зате місцева влада нагнала туди техніки і робочих – колона розтягнулася метрів на 200.

Хрещатик готують до свята. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Зазначимо, що на параді Хрещатиком проїде важка військова техніка, у тому числі і танки. Але на такі заходи, як правило, на гусениці надягають гуму, щоб не пошкодити дорожнє покриття.

Дорогу посилено латають. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Вони там все вичищають, латають дорожнє покриття. Через це в бік Подолу утворилася тягучка.

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На Хрещатику ускладнено рух. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
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Як повідомляли новини "Сьогодні", стало відомо, що буде на військовому параді в Києві та Одесі. У військових заходах буде задіяно понад п'ять тисяч людей особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

Також ми показували відео репетиції військового параду.

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