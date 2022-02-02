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Готуються до найгіршого? У Києві набирають резервістів до тероборони столиці – стрим

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 11:01
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Хто записується до лав територіальної оборони столиці та як проходить відбір – "Сьогодні" стежать за процесом
Киян набирають до лав тероборони столиці
Киян набирають до лав тероборони столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві продовжують набирати резервістів в бригаду територіальної оборони. Сьогодні, 2 лютого, жителі столиці приходять в центр резервістів і записуються до лав самооборони.

Журналісти "Сьогодні" проводять онлайн-трансляцію, що відбувається на місці.

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Брат мера столиці Віталія Кличка Володимир прийшов записатися в резервісти. Наразі відомий боксер проходить консультацію, у нього запитують про військове звання та спеціальність.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Володимир Кличко пояснив, що записався до лав тероборони, оскільки любить Київ, Україну та свою сім'ю, яка тут живе. Це мотивує боксера захищати країну.

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Що відомо про тероборону Києва?

Мер Києва Віталій Кличко сказав, що заяви та погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах України спонукають підготуватися до різних сценаріїв. Для оборони столиці у разі агресії РФ влада створює штаб тероборони.

У разі партизанського бою цивільні об'єкти столиці можуть стати неприступними фортецями. Наприклад: на спортивному стадіоні сили оборони Києва можуть розмістити військову техніку, транспортні розв'язки стануть опорними пунктами та блокпостами. А кожен будинок у місті буде притулком для снайперів. Бійці тероборони вважають, що наземна операція у разі вторгнення в Україну може стати для РФ фатальним етапом війни.

У Міноборони розкритикували дії Кличка, заявивши, що місцева влада "політизує справу організації територіальної оборони".

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Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Глави громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти в межах своїх компетенцій", – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

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