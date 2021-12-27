На випадок вторгнення РФ: у Києві розгорнуть систему територіальної оборони

Також у січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці

У Києві система тероборони міста має бути розгорнута найближчим часом. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко провів нараду з безпеки та територіальної оборони столиці. Міський голова заявив, що потрібно бути готовими до різних можливих сценаріїв подій. Так, систему тероборони міста має бути розгорнуто найближчим часом.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Потрібно готуватися до різних сценаріїв подій

Кличко сказав, що заяви та погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого.

"У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що від безпеки у столиці багато в чому залежить стабільна ситуація у країні.

Кличко також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об’єктів критичної інфраструктури міста. Таких об’єктів у Києві – понад 500. Їх, у випадку надзвичайної ситуації, беруть під охорону різні відомства. Зокрема Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

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Кличко провів важливу нараду. Фото: пресслужба Кличка

У столиці створять штаб територіальної оборони

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрій Крищенко повідомив, що столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. Також в січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

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Набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.

Нарада з безпеки та територіальної оборони столиці. Фото: пресслужба Кличка

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