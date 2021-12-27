На випадок вторгнення РФ: у Києві розгорнуть систему територіальної оборони

Мер Києва Віталій Кличко провів нараду з безпеки та територіальної оборони столиці. Міський голова заявив, що потрібно бути готовими до різних можливих сценаріїв подій. Так, систему тероборони міста має бути розгорнуто найближчим часом.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Потрібно готуватися до різних сценаріїв подій
Кличко сказав, що заяви та погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого.
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"У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", – наголосив Кличко.
Він зазначив, що від безпеки у столиці багато в чому залежить стабільна ситуація у країні.
Кличко також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об’єктів критичної інфраструктури міста. Таких об’єктів у Києві – понад 500. Їх, у випадку надзвичайної ситуації, беруть під охорону різні відомства. Зокрема Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.
Кличко провів важливу нараду. Фото: пресслужба Кличка
У столиці створять штаб територіальної оборони
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрій Крищенко повідомив, що столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. Також в січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.
Набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.
Нарада з безпеки та територіальної оборони столиці. Фото: пресслужба Кличка
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
- А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.
- За даними німецького тижневика Die Welt, в ЄС НАТО привело у підвищену бойову готовність сили швидкого реагування, загальна кількість яких становить 40 тисяч військовослужбовців.
- Крім того, через Росію Швеція привела війська у бойову готовність.