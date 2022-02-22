Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Готуються захищатися? Кияни скуповують зброю в магазинах (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 13:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві виріс попит на зброю – мешканці столиці приходять у магазини і розкуповують бюджетні варіанти рушниць
У Києві люди скуповують бюджетну зброю
У Києві люди скуповують бюджетну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Після визнання РФ так званих "ЛДНР" у Києві не поспішають спустошувати полиці продуктових магазинів, а ось у магазинах зброї почався ажіотаж. Кількість покупців там різко зросла.

Зранку кореспонденти "Сьогодні" побували в одному з магазинів зброї.

Реклама

Впадає у вічі, що в магазині зброї покупців явно більше, ніж у відділах з туалетним папером.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

"Найдешевші помпові рушниці по 6500 вже розкупили. Їх просто немає. І така тенденція вже тиждень", – розповів нам продавець Олександр.

Що робити, якщо почули сирену?

Якщо у місті звучить сигнал "Увага всім", потрібно якнайшвидше ввімкнути телевізор чи радіо, оскільки там прозвучать подальші вказівки.

Рятувальники дали коротку інструкцію:

Реклама
  1. Увімкніть телевізор або радіо – інформація надсилається інформаційними телеканалами протягом п'яти хвилин після сигналу.
  2. Зосередьтеся. Уважно слухайте всі інструкції і виконуйте їх.
  3. Стежте за ситуацією – не вимикайте телевізор або радіо, щоб не пропустити нові вказівки.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Готуються захищатися? Кияни скуповують зброю в магазинах (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Ще один фейк? Ми дізналися, чи звучатимуть у Києві сирени Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Ще один фейк? Ми дізналися, чи звучатимуть у Києві сирени Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

26 184

захворіло за тиждень в Києві

+4%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти