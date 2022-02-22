Готовятся защищаться? Киевляне скупают оружие в магазинах (фото)

В Киеве вырос спрос на оружие – жители столицы приходят в магазины и раскупают бюджетные варианты ружей

В Киеве люди скупают бюджетное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

После признания РФ так называемых "ЛДНР" в Киеве не спешат опустошать полки продуктовых магазинов, а вот в оружейных магазинах начался ажиотаж. Количество покупателей там резко выросло.

С утра корреспонденты "Сегодня" побывали в одном из оружейных магазинов.

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Бросается в глаза, что здесь покупателей явно больше, чем в отделах с туалетной бумагой.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

"Самые дешевые помповые ружья по 6500 уже раскупили. Их просто нет. И такая тенденция уже неделю",- рассказал нам продавец Александр.

Что делать, если услышали сирену?

Если в городе звучит сигнал "Внимание всем", украинцам нужно как можно быстрее включить телевидение или радио, поскольку там озвучат дальнейшие указания для людей.

Спасатели дали краткую инструкцию для украинцев:

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