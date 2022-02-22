Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Готовятся защищаться? Киевляне скупают оружие в магазинах (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 13:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Киеве вырос спрос на оружие – жители столицы приходят в магазины и раскупают бюджетные варианты ружей
В Киеве люди скупают бюджетное оружие
В Киеве люди скупают бюджетное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

После признания РФ так называемых "ЛДНР" в Киеве не спешат опустошать полки продуктовых магазинов, а вот в оружейных магазинах начался ажиотаж. Количество покупателей там резко выросло.

С утра корреспонденты "Сегодня" побывали в одном из оружейных магазинов.

Реклама

Бросается в глаза, что здесь покупателей явно больше, чем в отделах с туалетной бумагой.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

"Самые дешевые помповые ружья по 6500 уже раскупили. Их просто нет. И такая тенденция уже неделю",- рассказал нам продавец Александр.

Что делать, если услышали сирену?

Если в городе звучит сигнал "Внимание всем", украинцам нужно как можно быстрее включить телевидение или радио, поскольку там озвучат дальнейшие указания для людей.

Спасатели дали краткую инструкцию для украинцев:

Реклама
  1. Включите телевидение или радио – информация передается информационными телеканалами на протяжении пяти минут после сигнала.
  2. Сосредоточьтесь. Внимательно слушайте все инструкции и выполняйте их.
  3. Следите за ситуацией – не выключайте телевизор или радио, чтобы не пропустить новых указаний.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Готовятся защищаться? Киевляне скупают оружие в магазинах (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Очередной фейк? Мы узнали, будут ли в Киеве звучать сирены Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Очередной фейк? Мы узнали, будут ли в Киеве звучать сирены Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

26 184

заболело за неделю в Киeвe

+4%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
22 февраля. Стив Ирвин. Ровно 60 лет с дня рождения австралийского натуралиста и тележурналиста – охотника за крокодилами…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять