Грабували банкомати на Київщині: копи затримали "гастролерів"

У Київській області правоохоронці викрили зловмисників, які грабували банкомати.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, на початку місяця в Броварах підозрювані проникли до відділення банку, механічно пошкодили дверцята сейфу і викрали касети з 300 000 гривень.

Після проведення низки оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили, що група з трьох чоловіків прибула з Одеси, скоїла крадіжку і повернулася.

Реклама

"В Одеську область виїхали оперативники, слідчі і спецназівці поліції Київської області, які викрили фігурантів злочинної групи в одній з орендованих квартир міста", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели невідкладний обшук і вилучили речові докази, серед яких маскувальний одяг, рукавички та інструменти, які вказують на їх причетність до крадіжок з банкоматів у Броварах та Одесі.

Копи вилучили також два автомобілі, які зловмисники використовували під час скоєння злочинів. Підозрюваних затримали. Ними виявилися громадяни Молдови, віком від 25 до 42 років. Зараз перевіряються факти скоєння крадіжок на території інших областей України.

Чоловікам повідомили про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

"Законність перебування затриманих осіб в Україні зараз перевіряє Державна міграційна служба", – додали в поліції.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Києві невідомі спробували обікрасти банкомат: підірвали двері у відділенні банку, але не змогли витягти касети з грошима.

А в Запоріжжі банкомат підірвали повітряними кульками. Вибух прогримів у відділенні банку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама