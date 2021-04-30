Гуркіт, пил і мати: в Києві на "секретному об'єкті №1" ведуть будівельні роботи серед ночі (відео)

По тунелі, який колись хотіли побудувати, повинні були пересуватися поїзда і навіть танки, але завадила війна

У Києві на Оболоні (біля парку "Наталка") знову активізувалися роботи на об'єкті, який довгі роки стояв занедбаним – вантажівки і бетономішалки їдуть до кесону.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Життя Оболонського району".

"Неспокійно в парку "Наталка"! Тут десятки бетономішалок і вантажівок, гуркіт, пил, мати і факи від водіїв і будівельників", – йдеться в повідомленні.

Йдеться про величезний бетонний кесон, побудований в 30-і роки минулого століття. Його повинні були опустити під землю, і він міг стати частиною тунелю під Дніпром. Це будівництво назвали сталінським секретним об'єктом №1.

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Раніше ходили чутки, що замість кесона хочуть відкрити картинну галерею, або ж концертний зал, нічний клуб, ресторан. Версій було багато, але чіткої інформації про цільове призначення цього об'єкта в райадміністрації не було.

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До речі, як з'ясувалося, сталінський кесон не є комунальною власністю Оболонського району і не перебуває на балансі у місцевого підприємства з утримання зелених насаджень. Як раніше виявилося, сталінський об'єкт знаходиться в приватній власності.