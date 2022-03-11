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Гуманітарка у Києві: де отримати допомогу мешканцям Святошина та Дарниці

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 березня, 15:11
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Територіальні центри соціальної допомоги забезпечують незахищені верстви населення, їм допомагають і благодійники
Отримати набори виживання можуть соціально незахищені категорії / Колаж "Сьогодні"
Отримати набори виживання можуть соціально незахищені категорії / Колаж "Сьогодні"

Мешканці Святошинського та Дарницького районів Києва вже отримують продуктові набори від Фонду Ріната Ахметова . Першу партію допомоги сьогодні доправили до терцентрів соціального захисту районів.

Що входить до набору:

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  • макарони;
  • цукор;
  • борошно;
  • консервоване тушковане м'ясо тощо.

Адреси терцентрів:

Допомога жителям Святошина та Дарниці
Допомога жителям Святошина та Дарниці

Отримати набори виживання можуть соціально незахищені категорії: люди похилого віку і люди з особливими потребами.

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Допомога жителям Святошина та Дарниці
Допомога жителям Святошина та Дарниці

Всі решта районів також отримають набори найближчим часом. Загалом місту та Київській області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Допомога жителям Святошина та Дарниці
Допомога жителям Святошина та Дарниці

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Понад 600 млн грн допомоги для України та українців

За 15 днів війни Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM вже надіслав понад 600 млн грн допомоги для України та українців. Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

Допомога жителям Святошина та Дарниці
Допомога жителям Святошина та Дарниці

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, з них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.

Фонд Ріната Ахметова передав 200 тис. одиниць медикаментів для українців

На потреби українців Фондом Ріната Ахметовапередано 200 000 одиниць медикаментів. Зокрема, сьогодні державним лікарням у Дніпрі передано партію найнеобхідніших ліків.

Йдеться про понад 15 тисяч одиниць медичних засобів та ліків, у тому числі антисептиків, антибіотиків, засобів обробки ран тощо.

Список препаратів та лікарських засобів було визначено у координації з МОЗ.

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