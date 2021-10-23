Гелловін у режимі карантину. У Києві покажуть перформанс "Carmen Бордель" і парад зомбі

Всі заклади столиці обіцяють перевіряти мобільні групи

Під питанням залишається проведення параду зомбі в центрі столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

З нагоди Гелловіна в столиці заплановано маса вечірок і заходів. Їхнє проведення анонсують на 29, 30 і 31 жовтня. Організатори заходів поки їх не скасовують. Кажуть, що очікують офіційного документа про перехід міста в "червону зону", а деякі і не думають їх скасовувати.

Чекають на офіційний локдаун

У ТРЦ Retroville на Гелловін запланований карнавал в мексиканському стилі. Подія стартує в суботу, 30 жовтня, о 14:00 на головній площі торгового центру – проспект Правди, 47. Святкування триватиме і 31 жовтня. Вхід для відвідувачів – вільний.

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У програмі фестивалю:

гаряче шоу Mariachi Mexico;

запальні мексиканські пісні і танці;

майстер-класи з латиноамериканської хореографії;

яскраві карнавальні костюми, зачіски і макіяж у стилі Santa Muerte;

тематичні фотозони.

"Ми поки не скасовували наш захід на Гелловін, оскільки ще немає офіційного документа про обмеження і "червону зону". Якщо щось зміниться, ми повідомимо про зміни відвідувачів на нашому сайті", – повідомили нам в адміністрації ТРЦ.

У деяких закладах запевняють, що їхні співробітники всі пройшли вакцинацію, і зможуть працювати в "червоній зоні".

Бордель на Гелловін

А ось в резиденції Osocor Residence на Хеллоуїн обіцяють костюмований перформанс 18+ під назвою "Carmen Бордель".

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"Стати свідками і учасниками ексклюзивного шоу, пристрасного шабашу, зможуть тільки 150 гостей, щоб зберегти інтимність і містичність вечора", – анонсують захід на сайті резиденції.

Тут теж кажуть, що не планують скасовувати захід через введення жорстких обмежень у столиці.

"Карантин ще не підтвердили, тому у нас все заплановане залишається в силі. Якщо (локдаун) введуть – наше шоу на Гелловін все одно не скасовується. Ми не боїмося перевірок. У нас провітрюється зал, столики розставлені на безпечній відстані, є досить антисептика", – повідомила нам адміністратор закладу.

Парад зомбі

Під питанням залишається проведення параду зомбі в центрі Києва. Раніше організатори повідомляли, що Zombie Walk в Києві стартує напередодні Гелловіна, 30 жовтня о 13:30 біля пам'ятника Ярославу Мудрому поруч зі станцією метро "Золоті ворота".

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"Чорт знає скільки зомбі, привидів, мутантів і іншої нечисті, яка оживає в ці осінні дні, вийде на вулиці міста лякати перехожих моторошним виглядом, криками і поведінкою. Будуть і "вижилі", чия місія полягає в захисті вцілілого після "апокаліпсису" населення міста. Люди в камуфляжі і протигазах будуть супроводжувати колону зомбі, "відстрілювати" їх, знищуючи зомбі-вірус", – повідомляють організатори на своїй сторінці в соціальних мережах.

Поки невідомо чи відбудеться щорічний парад зомбі. Фото: Дмитро Ткаченко / Фото: Facebook

Планувалося, що в параді зомбі візьмуть участь до двох сотень осіб. Вони пройдуть центром міста по Хрещатику до Арки дружби народів і на Володимирську гірку.

Нині організатори вже сумніваються в його масштабному проведенні через перехід Києва в "червону зону". Якщо хода зомбі і відбудеться, то вона буде нечисленною.

Тусовка для студентів

Велику вечірку, присвячену святу Гелловін, планують провести для всіх студентів Києва на майданчику Льодового стадіону. Захід заплановано на 29-30 жовтня.

"Зовсім скоро ви з головою поринете в атмосферу цього свята", – обіцяють організатори і запрошують на тусовку студентів із усіх вишів Києва.

Чи скасують організатори вечірку через жорсткий карантин, поки невідомо.

А чи можна влаштовувати гульню?

У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що масові заходи в закритих приміщеннях в "червоній зоні" – заборонені.

"Заклади не можуть працювати без попереднього пред'явлення сертифіката про вакцинацію або пред'явлення результатів ПЛР-тестів. У нас є преференція для вакцинованих громадян. Якщо такі громадяни збираються проводити в "червоній зоні" якісь заходи, то їм це дозволяється, наприклад, вечірки, концерти, дискотеки. Єдина умова, що і персонал закладу, і його гості повинні бути повністю вакцинованими", – повідомив сайту "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродпотребслужби Києва.

За слова Олега Рубана, перевірки закладів Києва будуть проводитися щодня.

"Ми не прив'язуємося саме до Гелловіну, ми будемо виконувати свою щоденну роботу. Кожен день в місті працюють в вечірні і денні зміни по 10 виїзних бригад. Загальна кількість мобільних груп – 20. До їхнього складу входять співробітники РДА, Національної поліції і Держпродспоживслужби. Залежно від інформації, яка нам надходить від жителів міста – виїжджаємо на місце і проводимо перевірку дотримання норм карантину", – каже Олег Рубан.

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