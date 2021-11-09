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Холодно, але сухо: прогноз погоди у Києві на 9 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
9 листопада, 06:30
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У столиці України очікуються пориви вітру до 12 м/с
Протягом дня у Києві очікується похмура погода/Колаж: Сьогодні
Протягом дня у Києві очікується похмура погода/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 9 листопада, у Києві прогнозують мінливу хмарність. Водночас в Україну йдуть морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +7 градусів. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально відносить вітром.

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8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

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