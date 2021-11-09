Холодно, но сухо: прогноз погоды в Киеве на 9 ноября (карта)

Во вторник, 9 ноября, в Киеве прогнозируют переменную облачность. В то же время в Украину идут морозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в столице Украины столбики термометров будут колебаться от +5 до +7 градусов. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируют.
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Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.