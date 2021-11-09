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Холодно, но сухо: прогноз погоды в Киеве на 9 ноября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
9 ноября, 06:30
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В столице Украины в этот день ожидаются порывы ветра до 12 м/с
В течение дня в Киеве ожидается облачная погода/Коллаж: Сегодня
В течение дня в Киеве ожидается облачная погода/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 9 ноября, в Киеве прогнозируют переменную облачность. В то же время в Украину идут морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины столбики термометров будут колебаться от +5 до +7 градусов. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируют.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Ранее мы писали:

  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

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