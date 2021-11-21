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"Їх брехня принижує". У центрі столиці повісили банер із зображенням Зеленського та Єрмака (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
21 листопада, 23:17
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Банер підсвітили димовими шашками червоного кольору
Банер з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком повісили на Хрещатику/Колаж: Сьогодні
Банер з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком повісили на Хрещатику/Колаж: Сьогодні

У Києві перед початком пам'ятної ходи на честь Героїв Небесної Сотні вивісили банер зі звинуваченнями у брехні, на якому зображені президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Сергій Руденко.

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Як виглядав банер?

На банері був зображений президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Їхні фото супроводжували написи "Їхня брехня принижує" та "Захистимо нашу гідність". Банер повісили на приміщенні торгового центру "Globus", що у самому серці столиці.

Банер підвісили на ТЦ "Globus" та зверху підсвітили червоними вогнями/Фото: Facebook-сторінка Сергія Руденка
Банер підвісили на ТЦ "Globus" та зверху підсвітили червоними вогнями/Фото: Facebook-сторінка Сергія Руденка

Родичі Героїв Небесної сотні кричали Зеленському "ганьба"

Родичі Героїв Небесної Сотні зустріли президента України Володимира Зеленського з криками "ганьба" та "зрадник" під час заходів вшанування пам'яті активістів Євромайдану на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

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Президент поклав квіти і у супроводі політиків та охорони повертався назад. У цей час йому услід кричали члени сімей Небесної Сотні, які зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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