Шукав маму в одній спідній білизні: у Білій Церкві горе-мати залишила дитину та пішла пити

Жінка залишила дитину одну вдома вже не вперше

Хлопчика помістили до реабілітаційного центру / Колаж "Сьогодні"

На Білоцерківщині мати залишила дитинута пішла відпочивати з товаришами. Його у під'їзді знайшли сусіди в одній білизні.

Про це повідомила поліція Білої Церкви.

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Подробиці

32-річна мати вкотре кинула свого дворічного сина вдома одного та пішла відпочивати з товаришами. Там вона пила алкоголь.

Хлопчик самостійно відчинив двері квартири і пішов сходами під'їзду в пошуках мами. Дитина була лише у спідній білизні і без взуття. Його знайшли сусіди, які звернулися згодом до поліції.

Як покарають горе-мати

Хлопчика помістили до реабілітаційного центру. На матір поліцейські склали протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків за ч.2 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер вона сплатить штраф.

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