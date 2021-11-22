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Шукав маму в одній спідній білизні: у Білій Церкві горе-мати залишила дитину та пішла пити

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
22 листопада, 17:07
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Жінка залишила дитину одну вдома вже не вперше
Хлопчика помістили до реабілітаційного центру / Колаж "Сьогодні"
Хлопчика помістили до реабілітаційного центру / Колаж "Сьогодні"

На Білоцерківщині мати залишила дитинута пішла відпочивати з товаришами. Його у під'їзді знайшли сусіди в одній білизні.

Про це повідомила поліція Білої Церкви.

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Подробиці

32-річна мати вкотре кинула свого дворічного сина вдома одного та пішла відпочивати з товаришами. Там вона пила алкоголь.

Хлопчик самостійно відчинив двері квартири і пішов сходами під'їзду в пошуках мами. Дитина була лише у спідній білизні і без взуття. Його знайшли сусіди, які звернулися згодом до поліції.

Як покарають горе-мати

Хлопчика помістили до реабілітаційного центру. На матір поліцейські склали протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків за ч.2 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер вона сплатить штраф.

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У Херсоні мати покинула двох дітей на вулиці

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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