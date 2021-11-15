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Через COVID-19. Київський крематорій збільшив кількість кремацій

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 листопада, 20:00
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Нині в день у середньому проходить до 120 похоронних процесій
У країні значно збільшилася кількість поховань
У країні значно збільшилася кількість поховань / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський крематорій проводить вдвічі більше кремацій, ніж у літні місяці, оскільки Україна бореться з новою хвилею COVID-19.

Про це повідомив агенції AFP прес-секретар київського крематорію Андрій Ященко.

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Україна нещодавно повідомила про рекордну кількість щоденних смертей та випадків захворювання на COVID-19, що призвело до значного збільшення кількості поховань і, особливо, кремацій.

"На сьогоднішній день, порівняно з літнім періодом, кількість процесій подвоїлася", – каже Андрій Ященко. – "Якщо влітку в середньому було 60 процесій на день, то зараз від 100 до 120".

Зазначимо, що у столиці сьогодні померло 34 людини від коронавірусу. Усього за період пандемії в Києві 6908 смертей від вірусу.

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У крематорії черги через померлих від COVID-19?

Співробітник крематорію пояснив "Сьогодні", що до них привозять тіла померлих цілий день, але це не означає, що всі вони померли від коронавірусу.

"Статистику я вам не назву. Але підіть до крематорію і самі зрозумієте, хто помер від коронавірусу, а хто з іншої причини. Бачите, там уже почав шуміти мотор, скоро дим піде", пояснює чоловік і вказує на схил, чорний від кіптяви, над яким здіймався невеликий димок.

Зазвичай коронавірусних хворих ховають у закритій труні. Представники ритуальних фірм намагаються багато не казати про свою роботу.

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"Я б не сказав, що ми завантажені роботою. Звичайні будні. За день кілька похоронів", повідомив нам чоловік, який займався організацією церемонії прощання.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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