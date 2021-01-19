Русский
$ 28,19
34,02
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Як на Водохреще кияни поринули в ополонку (онлайн-трансляція)

19 січня, 13:50

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Температура повітря за вікном не злякала народ

У свято Хрещення існує відома щорічна традиція – пірнати в ополонку. Кореспондент "Сьогодні" побував на місці події, де в ополонку в парку Партизанської слави в Дарницькому районі поринули сотні городян.

Реклама

Температура повітря не злякала народ, а тільки бадьорила. Адже на вулиці сьогодні мінус 17 градусів.

Для багатьох це Водохреще – не перше, коли вони занурюються в крижану воду. На березі екстремалів чекають близькі з сухими речами.

Раніше ми повідомляли, що деякі люди поквапилися зануритися в крижані води Дніпра в Водохреще ще до сходу сонця.

Реклама

Нагадаємо, ми писали як і коли святити воду на Водохреще Гоcподне-2021.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів в січні 2021 року в Україні .

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ Хрещення ополонка купання парк Наталка

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Локдаун скоро закінчиться, а що потім? Як Київ житиме після 24 січня
Локдаун скоро закінчиться, а що потім? Як Київ житиме після 24 січняІнші новини
У Києві оригінально відучили бажаючих ходити в туалет у дворах (відео)
У Києві оригінально відучили бажаючих ходити в туалет у дворах (відео)Інші новини
"А давайте без суржику". Якою мовою розмовляють продавці і поліція – відеоексперіментВлада
Пірнаємо в масках. Чи закриє локдаун ополонки на Водохреще в Києві?
Пірнаємо в масках. Чи закриє локдаун ополонки на Водохреще в Києві?Інші новини
Ритейл проти коронавірусу: українські лікарні отримали від
Ритейл проти коронавірусу: українські лікарні отримали від "АТБ" сотню найновіших кисневих концентраторівІнші новини
Киянам обіцяють оплату штрафів і голосування за бюджет через мобільний додаток
Киянам обіцяють оплату штрафів і голосування за бюджет через мобільний додатокІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти