Як на Водохреще кияни поринули в ополонку (онлайн-трансляція)

Температура повітря за вікном не злякала народ

У свято Хрещення існує відома щорічна традиція – пірнати в ополонку. Кореспондент "Сьогодні" побував на місці події, де в ополонку в парку Партизанської слави в Дарницькому районі поринули сотні городян.

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Температура повітря не злякала народ, а тільки бадьорила. Адже на вулиці сьогодні мінус 17 градусів.

Для багатьох це Водохреще – не перше, коли вони занурюються в крижану воду. На березі екстремалів чекають близькі з сухими речами.

Раніше ми повідомляли, що деякі люди поквапилися зануритися в крижані води Дніпра в Водохреще ще до сходу сонця.

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Нагадаємо, ми писали як і коли святити воду на Водохреще Гоcподне-2021.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів в січні 2021 року в Україні .

Відео: Сьогодні

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