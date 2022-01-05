Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚽ Челсі - Тоттенгем: онлайн 💼 Політичні прогнози 2022 🎄 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Як подолати буйних сусідів – поради юриста (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 21:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фахівці кажуть, що боротися з такими людьми важко, довго, але можливо

У Києві буйний сусід отруює життя десяткам людейу багатоповерхівці. Деякі мешканець навіть хочуть зовсім переїхати.

Що терплять мешканець багатоповерхівки

Чоловік може просто бити руками або п'ятою в підлогу, а також спертися на стіну і бити в неї. Такі "веселі ночі" влаштовує один із сусідів.

Реклама

"Він дуже часто приймає алкогольні, психотропні та інші речовини, а через це у нього поведінка стає неадекватною. Він починає кричати так, що його чути на вулиці. Дуже часто приходять його друзі з вулиці, безхатченки, які починають з ним пити, а потім влаштовують розбирання", – розповідає мешканець будинку Максим.

Максим зі своєю родиною поїхав на свята до родичів, щоби Новий рік зустріти у спокої. Дебошир живе на 13 поверсі, але стверджує, що сусіди його обмовляють і шумлять це інші.

Не допомагають у цій ситуації навіть поліцейські, скаржаться мешканці будинку.

"Смердить тут щодня, кричать, а ще там бомжі. Навіть поліцейські не допомагають. Вони приїжджають, проводять виховну роботу, але це не діє. Гулянки у квартирі продовжуються", – каже мешканець будинку Самар.

Що може допомогти?

Таких горе-сусідів в Україні є мільйони. Юристи кажуть, боротися з ними важко, довго, але можливо.

Реклама

"Можна, наприклад, поставити кнопку екстреного виклику поліції. Буде швидкий приїзд поліції і потрібно намагатися документувати всі дії, проводити відеоспостереження. Потрібно добиватися, щоб поліція виконувала свої обов'язки, а якщо не виконує, потрібно
писати скарги", – каже юрист Олег Голубенко.

Головне, кажуть юристи, утриматися від самосуду та запастися терпінням.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
#людина_цього_дня
5 січня. Умберто Еко. 90 років тому (1932) в італійській Алессандрії народився вчений, філософ та письменник, автор культових творів “Ім'я Рози”, “Маятник Фуко”, “Баудоліно” Умберто Еко…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 935

захворіло за тиждень в Києві

+9%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

30.77

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти