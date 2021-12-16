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Як у американських фільмах: ми дізналися, як виглядає поліцейський відділок у Борисполі (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 17:37
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Бориспільське райуправління поліції обладнане 18 відеокамерами практично у всіх приміщеннях
В яких умовах утримують правопорушників у Борисполі
В яких умовах утримують правопорушників у Борисполі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Борисполі Київської області поліція показала те, як почала стежити за допомогою відеокамер за собою та затриманими. Крім того, копи продемонстрували "поліцейську ділянку майбутнього", повідомляє кореспондент "Сьогодні".

"Впроваджується спеціальна система, коли за допомогою відеокамер контролюється робота поліцейських та поведінка затриманих. Робиться це з кількох причин: тепер є можливість контролювати роботу поліцейських, спостерігати за тим, як поводяться затримані та припиняють можливі спроби суїцидів. Крім того, трапляються випадки, коли затримані пред'являють претензії до поліції, заявляючи про насильство. Тепер приміщення під відеоконтролем і це дозволить оперативно з'ясувати істину. Наприклад, Бориспільське райуправління поліції обладнане 18 відеокамерами практично у всіх приміщеннях, де може перебувати затриманий. Винятком становить кімната для спілкування з адвокатами – там хоч і є відеокамера, але вона не записує звуку", – розповіли поліцейські.

Як у кіно. Кімната із дзеркальним склом
Як у кіно. Кімната із дзеркальним склом / Фото: Сьогодні

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Також копи показали приміщення, де за ґратами будуть утримуватися правопорушники. За новими нормами там є кондиціонер, водопровід та туалет.

У "каталажці" тепер є кондиціонер
У "каталажці" тепер є кондиціонер / Фото: Сьогодні

Як уточнив начальник поліції Київської області, саме Бориспільське управління стало одним із перших, бо сюди можуть доставлятися з аеропорту "Бориспіль" іноземці, які порушили закон.

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Кімната для спілкування затриманих із адвокатами
Кімната для спілкування затриманих із адвокатами / Фото: Сьогодні

Платні камери у СІЗО

У 2020 році Мін'юст запустив експериментальний проєкт – за гроші почав надавати покращені умови проживання та харчування для ув'язнених. Перші платні камери з'явилися у Київському ізоляторі, потім їх відкрили у Львові та Чернігові.

Що знаходиться у платній камері:

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  • звичайне або двоярусне ліжко з дерев'яними бульйтами;
  • стіл та стільці;
  • шафа для одягу;
  • обгороджений санвузол;
  • полиця;
  • змішувач та умивальник;
  • телевізор із підставкою;
  • мікрохвильова піч;
  • урна;
  • інвентар для збирання.

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