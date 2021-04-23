Як в Києві працюватимуть церкви на Великдень і Вербну неділю

У Києві влада рекомендує провести богослужіння на свята онлайн. Опублікували рекомендації для церков на Великдень і Вербної неділі.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу.
Київська влада рекомендує:
- онлайн-режим богослужіння,
- храми повинні забезпечити дезінфекцію будівель і провітрювання,
- дозволити тільки одну людину на 10 кв. м,
- забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужінні,
- масковий режим.
Відзначимо, що відповідне рішення прийняла місцева комісія ПЕР і НС.
Нагадаємо, 2 травня українці святкуватимуть Великдень – традиційно в цей день віруючі відвідують храми і освячують святкові паски. Однак через зростання захворюваності COVID-19 влада може посилити карантинні обмеження.
Раніше ми писали, що в найближчі дні з "червоної зони" можуть вийти до шести регіонів, в тому числі Київ і область.
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