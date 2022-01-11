Як у Києві вакцинують бустерною дозою? Ми побували у центрі щеплень – фото, відео

У Києві медики роблять українцям щеплення від коронавірусу бустерною дозою. Зокрема, "бустер" колють у Центрі первинної медико-санітарної допомоги у Печерському районі.
Журналісти побували в одному із центрів вакцинації та побачили, як це відбувається.
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Спочатку пацієнти, які хочуть зробити щеплення, мають заповнити документи.
У коридорі є медик, з яким можна проконсультуватись.
Станом на 11:00 у центрі були черги, але невеликі. Більшість людей у коридорі сиділи вже після щеплення.
Поки у закладі використовують лік препарат Pfizer, вакцину Moderna поки не привезли.
Якою вакциною робити щеплення?
Хоч би якою вакциною щепилися до цього, то для бустерної дози рекомендують або Moderna, або Pfizer. Якщо дві перші CoronaVac, то третю потрібно робити лише Pfizer.
Новий сертифікат діятиме 270 діб. У "Дії" він з'явиться наприкінці січня. Нових обмежень для тих, хто від бустерної дози відмовиться, поки що вводити не планують.
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