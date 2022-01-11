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Як у Києві вакцинують бустерною дозою? Ми побували у центрі щеплень – фото, відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні Дар'я Цисарук Дар'я Цисарук Корреспондент
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11 січня, 12:57
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Журналісти "Сьогодні" побували в установі, де проводять бустерну вакцинацію – що там відбувається
В Україні проходить вакцинація бустерною дозою
В Україні проходить вакцинація бустерною дозою

У Києві медики роблять українцям щеплення від коронавірусу бустерною дозою. Зокрема, "бустер" колють у Центрі первинної медико-санітарної допомоги у Печерському районі.

Журналісти побували в одному із центрів вакцинації та побачили, як це відбувається.

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Спочатку пацієнти, які хочуть зробити щеплення, мають заповнити документи.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"
Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

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У коридорі є медик, з яким можна проконсультуватись.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"
Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Станом на 11:00 у центрі були черги, але невеликі. Більшість людей у коридорі сиділи вже після щеплення.

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Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"
Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Поки у закладі використовують лік препарат Pfizer, вакцину Moderna поки не привезли.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"
Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Якою вакциною робити щеплення?

Хоч би якою вакциною щепилися до цього, то для бустерної дози рекомендують або Moderna, або Pfizer. Якщо дві перші CoronaVac, то третю потрібно робити лише Pfizer.

Новий сертифікат діятиме 270 діб. У "Дії" він з'явиться наприкінці січня. Нових обмежень для тих, хто від бустерної дози відмовиться, поки що вводити не планують.

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