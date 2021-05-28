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Як виглядає оновлена Пейзажна алея в Києві (фото)

28 травня, 20:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зовсім скоро почнуть реставрацію другої частини, з боку вулиці Воздвиженської

У Києві оновили одне з найулюбленіших місць для прогулянок багатьох киян і гостей міста. Пейзажна алея тепер з новим покриттям. Ремонт тут почався ще минулого літа.

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Про це повідомляє заступник голови КМДА Олександр Густєлєв в Facebook.

"Проінспектували оновлену Пейзажну алею із новим покриттям з гранітної бруківки, лавами по всій протяжності, оглядовими майданчиками, відремонтованими сходами, озелененням, LED-освітленням, системами відеонагляду та ливневої каналізації, ліквідованими парканами, тривожними кнопками тощо", – пише Густєлєв.

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За його словами, родзинкою алеї стають не тільки скульптури (деякий також відреставровані), але і лави, загальна протяжність яких становить майже 400 метрів.

На черзі – оновлення низової частини, пристрій нових сходів з боку вул. Воздвиженській, сквер і нова схема ОДР з боку Львівської площі.

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Уже до кінця серпня всі роботи по реконструкції Пейзажній алеї буде виконано.

Раніше ми писали, що в Україні пройде велика реставрація – які культурні об'єкти відновлять.

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Також ми писали, що в Андріївській церкві Києва відбулася перша архієрейська літургія , Очолювана екзархами Вселенського патріархату.

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