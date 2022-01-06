Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚽ Мілан - Рома: онлайн 🎄 Що змінилося з 1 січня 🍲 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Як "жовтий" Київ відзначатиме Різдво – список обмежень

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 14:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На відвідувачах масових заходів мають бути захисні маски або респіратори, які закривають ніс та рот
У Києві відзначатимуть Різдво з обмеженнями. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві відзначатимуть Різдво з обмеженнями. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві закликають дотримуватися всіх протиепідемічних правил на Різдво. Нині у столиці діє "жовта" карантинна зона.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Реклама

Різдво в карантин

У Києві продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

У "жовтій" зоні проведення масових заходів, зокрема релігійних, дозволено лише за наявності в усіх учасників (організаторів, співробітників та відвідувачів) сертифіката про вакцинацію або негативного результату тестування на COVID-19 чи документа про одужання, крім осіб, які не досягли 18 років.

На відвідувачах масових заходів мають бути захисні маски або респіратори, які закривають ніс та рот.

Реклама

Також не можна відвідувати масові релігійні заходи у разі виникнення респіраторних симптомів (нежить, біль у горлі, кашель, чхання, підвищення температури тощо).

Окрім того, перед проведенням богослужінь необхідно проводити моніторинг стану здоров’я священнослужителів. У культових спорудах до початку та після завершення богослужінь – провітрювання та дезінфекцію, особливо поверхонь, із якими контактують прихожани.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
#людина_цього_дня
6 січня. Жанна д’Арк. 610 років тому (1412) народилась легендарна Орлеанська діва, національна героїня Франції часів Столітньої війни з англійцями, спалена ворогами на вогнищі…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 845

захворіло за тиждень в Києві

+6%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.46

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

31.04

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти