Як "жовтий" Київ відзначатиме Різдво – список обмежень

На відвідувачах масових заходів мають бути захисні маски або респіратори, які закривають ніс та рот

У Києві відзначатимуть Різдво з обмеженнями. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві закликають дотримуватися всіх протиепідемічних правил на Різдво. Нині у столиці діє "жовта" карантинна зона.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Різдво в карантин

У Києві продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

У "жовтій" зоні проведення масових заходів, зокрема релігійних, дозволено лише за наявності в усіх учасників (організаторів, співробітників та відвідувачів) сертифіката про вакцинацію або негативного результату тестування на COVID-19 чи документа про одужання, крім осіб, які не досягли 18 років.

На відвідувачах масових заходів мають бути захисні маски або респіратори, які закривають ніс та рот.

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Також не можна відвідувати масові релігійні заходи у разі виникнення респіраторних симптомів (нежить, біль у горлі, кашель, чхання, підвищення температури тощо).

Окрім того, перед проведенням богослужінь необхідно проводити моніторинг стану здоров’я священнослужителів. У культових спорудах до початку та після завершення богослужінь – провітрювання та дезінфекцію, особливо поверхонь, із якими контактують прихожани.

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