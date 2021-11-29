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Яким буде останній день осені – прогноз від синоптика (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
29 листопада, 17:00
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Опадів синоптик у місті не прогнозує
Погода у столиці на 30 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода у столиці на 30 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 30 листопада, у Києві кінець листопада буде холодним та з вітром.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Вдень у місті температура повітря коливатиметься від 2 до 3 градусів тепла. Опадів синоптик не прогнозує.

"Поки що буде холодно. У четвер-п'ятницю трохи потеплішає, а потім знову температура стрибне вниз", – стверджує Наталія Діденко.

Погода в Україні на 30 листопада. Фото Наталії Діденко
Погода в Україні на 30 листопада. Фото Наталії Діденко

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На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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