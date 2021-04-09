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Карантин в Київській області продовжили ще на два тижні

9 квітня, 22:27

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Обмеження "червоної зони" діятимуть до 23 квітня

У Київській області через важку ситуацію з захворюваністю коронавірусною інфекцією, карантинні обмеження продовжили ще на два тижні – до 23 квітня.

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Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає пресслужба Київської ОДА в Facebook.

"Ситуація з поширенням COVID-19 в нашій області залишається складною. Майже щодня фіксуємо дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації. Водночас ми бачимо, що напруженість стану справ продовжує змінюватись в залежності від території. В об'єднаних громадах ситуація також дуже різна", – сказав Володін.

Так, рішення комісії передбачає продовження до 23 квітня додаткових протиепідемічних дій, ухвалених 2 квітня.

На території Київської області продовжують діяти всі карантинні обмеження, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки.

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Як повідомлялося раніше, в Запорізькій і Хмельницькій областях встановили червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. На території цих регіонів введені відповідні йому обмеження.

Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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карантин Київська область коронавірус пандемія
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