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Карантин в Киевской области продлили еще на две недели

9 апреля, 22:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ограничения красной зоны будут действовать до 23 апреля

В Киевской области из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, карантинные ограничения продлили еще на две недели – до 23 апреля.

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Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области остается сложной. Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных общинах ситуация также очень разная", – сказал Володин.

Так, решение комиссии предусматривает продление до 23 апреля дополнительных противоэпидемических действий, принятых 2 апреля.

На территории Киевской области продолжают действовать все карантинные ограничения, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

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Как сообщалось ранее, в Запорожской и Хмельницкой областях установили красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. На территории этих регионов введены соответствующие ему ограничения.

Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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