Карта київських бомбосховищ. Дивись, де рятуватися поблизу

Для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створений фонд захисних споруд цивільної оборони

Київська міська державна адміністрація відновила інтерактивну карту, де вказані адреси місць укриттів у підземному просторі.

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Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА в Facebook.

Для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створений фонд захисних споруд цивільної оборони.

"Даний фонд включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення. Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд, у разі необхідності, забезпечать вільний доступ для укриття", – йдеться в повідомленні.

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Карту можна подивитися за посиланням.

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