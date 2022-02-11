Київ атакує сніг з дощем – коли чекати на негоду

Температура повітря вдень становитиме від +2 до +4 градусів – за відчуттями -1

У столиці очікується снігопад. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода у Києві в суботу, 12 лютого, буде хмарною. Синоптики у цей день прогнозують сильні опади. Вітер очікується до 7-12 м/с.

Про це повідомляє Gloss.ua.

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12 лютого в Києві прогнозують уночі сніг з дощем, який триватиме і вдень, поступово слабшаючи до вечора.

Вітер у столиці може досягати шквальних показників. Але вдень очікується зі швидкістю до 7-12 м/с, а вночі до 5-10 м/с. Імовірність опадів – понад 25%.

Температура повітря вночі становитиме від 0 до +2 градусів, а вдень від +2 до +4 градусів – за відчуттями -1.

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Погода у Києві 12 лютого. Скріншот

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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