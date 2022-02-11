Киев атакует снег с дождем – когда ждать непогоду

Температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов – по ощущениям -1

В столице ожидается снегопад. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в субботу, 12 февраля, будет облачной. Синоптики в этот день прогнозируют сильные осадки. Ветер ожидается до 7-12 м/с.

Об этом сообщает Gloss.ua.

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12 февраля в Киеве прогнозируют ночью снег с дождем, который продлится и днем, постепенно ослабевая к вечеру.

Ветер в столице может достигать шквальных показателей. Но днем ожидается со скоростью до 7-12 метров в секунду, а ночью до 5-10 м/с. Вероятность осадков – больше 25%.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов, а днем от +2 до +4 градусов – по ощущениям -1.

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Погода в Киеве 12 февраля. Скриншот

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