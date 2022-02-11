Киев атакует снег с дождем – когда ждать непогоду

Погода в Киеве в субботу, 12 февраля, будет облачной. Синоптики в этот день прогнозируют сильные осадки. Ветер ожидается до 7-12 м/с.
Об этом сообщает Gloss.ua.
12 февраля в Киеве прогнозируют ночью снег с дождем, который продлится и днем, постепенно ослабевая к вечеру.
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Ветер в столице может достигать шквальных показателей. Но днем ожидается со скоростью до 7-12 метров в секунду, а ночью до 5-10 м/с. Вероятность осадков – больше 25%.
Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов, а днем от +2 до +4 градусов – по ощущениям -1.
Погода в Киеве 12 февраля. Скриншот
Как пережить перепады температуры?
Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.
Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.