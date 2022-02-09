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Київ перейде у червону зону? Ми перевірили чутки

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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9 лютого, 15:37
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Наразі вже 30% столичних шкіл працюють дистанційно
Столиця зараз знаходиться в оранжевій зоні
Столиця зараз знаходиться в оранжевій зоні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Держспоживслужбі Києва кажуть, що цього тижня столиця залишиться у помаранчевій зоні карантину. Як повідомили сайту "Сьогодні", причина для переходу в червону зону поки що одна – кількість госпіталізацій пацієнтів, що зросла, в лікарні міста.

"Ми фіксуємо збільшення показників госпіталізації в Києві, але цього недостатньо для переходу в червону зону. Ще за двома показниками перевищень не буде 100%. Ситуація у Києві стабільна – місто знаходиться в оранжевій зоні. Усі протиепідеміологічні заходи активно виконуються", – повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він додає, що зараз 30% столичних шкіл працюють дистанційно. Це зроблено, щоб зупинити поширення інфекції.

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Коронавірус в Україні

Нагадаємо, в Україні вже поширюється новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Прогнозують, що спалах захворювання може спровокувати локдаун вже у січні.

МОЗ опублікувало всі дані про новий штам "Омікрон", відомі за попередніми результатами наукових досліджень

У МОЗ зазначають, що Україна не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби, проте медична система у постійній готовності до чергового навантаження.

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Головний санлікар України Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що наприкінці 2022 року Україна буде на шляху до приборкання епідемії коронавірусу. Проте є умова: це станеться, якщо більшість українців буде вакциновано.

Станом на 18 січня в Україні було зафіксовано 8558 нових випадків COVID-19. Госпіталізовано 1125 осіб, одужало 5761 чоловік, випадків із летальним кінцем – 188.

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