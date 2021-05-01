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Київ сьогодні виходить з локдауна: що заборонено

1 травня, 07:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сьогодні відновлять роботу громадський транспорт, ТРЦ, ринки, спортзали і ін.

У Києві сьогоднішнього дня, 1 травня, відміняється "червона зона". Однак, на території столиці буде діяти ряд заборон.

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Про це повідомляють в КМДА.

Так, вже сьогодні відновив роботу в звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт. Почнуть працювати заклади торгівлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

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А вже з 5 травня відновлять навчальний процес.

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Заборони, встановлені для "помаранчевої зони":

  • перебування в громадських будівлях і спорудах, транспорті без одягнених захисних масок;
  • перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
  • самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;
  • проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
  • робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 місць;
  • перевезення в транспорті пасажирів більше 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;
  • проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи в закладах харчування;
  • робота громадського харчування після 24:00 і до 7:00, крім доставки і замовлень на винос;
  • розміщення відвідувачів в закладах харчування на відстані менше двох метрів між столами і більше чотирьох чоловік за столом;
  • обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції в черзі в 1,5 метра, дотримання масочного режиму і організації централізованого збору використаних масок;
  • діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних установ, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;
  • відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50 відсотків претендентів освіти і персоналу;
  • проведення у навчальних закладах масових заходів для учасників з більш ніж однієї групи (класу) і в присутності глядачів;
  • діяльність спортзалів і фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше однієї людини на 10 кв. м, басейнів – якщо більше чотирьох чоловік на одній доріжці для індивідуальних занять або шість чоловік – для спортивних тренувальних груп;
  • відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

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Раніше ми писали, що ще дві області виходять з червоної зони карантину.

Також нагадаємо, в Україні приріст нових випадків COVID-19 за добу зменшився . Ситуація з коронавірусом поліпшується, за останню добу видужало вдвічі більше людей, ніж захворіло.

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