Київ чекає екстремальний снігопад: журналіст назвав причини негоди

У столиці лютий загрожує обернутися найсніжнішим за останні 43 роки – насипле стільки, що мало не здасться

Поки кияни допомагають розчищати місто від снігу, їх чекає в найближчі дні черговий сюрприз – столицю може засипати чи не метровими кучугурами. Журналіст і економіст Андрій Блінов розповів, чому на Україну обрушилася така люта зима.

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За його словами, цьогорічний лютий у Києві загрожує обернутися найсніжнішим за останні 43 роки. Попередній рекорд датований далеким 1977 роком, коли намело більше метра заметів. А в пам'ятний березневий снігопад 2013 року насипало 78 см снігу.

"На цей момент синоптичні карти показують, що сніговий покрив у Києві зросте до 14 лютого до 70-75 см", – пише Блінов у Facebook.

Він підкреслив, що найближчими днями на українців чекає новий заряд холоду з північного сходу: 17-18 лютого очікується до 25 градусів морозу. Однак журналіст закликав не вважати це якоюсь аномалією, адже ми звикли в останні роки до теплої лютневої погоди.

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"В останньому місяці календарної зими 2012-го у середньому було -10, а в 1985-му і зовсім -12 (середньомісячна температура), а "середньоплюсовий" лютий зустрічався лише 1-2 рази на десятиліття", – зазначив Блінов.

Він також пояснив, що ж зумовило наявність вже настільки незвичних морозів і чому така погода протримається до кінця місяця.

"З другої половини січня фільтр Уральських гір стосовно поставки холодних сибірсько-арктичних мас зламався. З району Карського моря на північний схід Європи вільно закачується 30-40 градусний холод, відроги якого то дійдуть до сходу Франції, то проберуться до Балкан, то прогуляються просторами України до узбережжя Чорного моря", – додав журналіст.

Тим часом заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла новинам "Сьогодні", що твориться з погодою в Україні. За її словами, морози і опади будуть майже до кінця місяця.

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