Киян попередили про зміни погоди: актуальний прогноз

Синоптики розповіли, яку погоду чекати у столиці завтра і яка буде температура

Вночі температура повітря опуститься до 7 градусів морозу / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 26 січня, буде сніжною, проте на сильні морози чекати не варто. Максимум температура повітря вдень опуститься до 2 градусів морозу.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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У Києві сильний сніг прогнозують уночі. Вдень він ще продовжуватиме йти, але вже не такий сильний.

Температура повітря вночі буде близько 7 градусів морозу, а ось вдень стовпчики термометрів піднімуться до 2 градусів морозу.

Погода в Україні на 26 січня. Фото: Наталки Діденко

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Коли в Україні вдарять морози

Погода в Україні найближчими днямиочікується морозна та сніжна. У деяких регіонах буде значне зниження температури. Стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів морозу.

У понеділок та вівторок, 24-26 січня, в Україні продовжить іти сніг, лише у західних областях без опадів, на дорогах варто очікувати ожеледицю.

25 січня морози в країні посиляться. На півдні та сході вночі до -10 градусів, а вдень до 6 градусів морозу. На решті території вночі від 14 до 9 градусів морозу. На Прикарпатті та Закарпатті вночі місцями до -20. Вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 5 градусів морозу.

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