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Киян попередили про небезпеку! Чого чекати від погоди завтра (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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12 січня, 18:04
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Вночі температура повітря в місті коливатиметься від -15 до -19 градусів
У столиці прогнозують холодну погоду через вітер / Колаж "Сьогодні"
У столиці прогнозують холодну погоду через вітер / Колаж "Сьогодні"

У Києві завтра, 13 січня, буде холодно. Також жителів столиці попереджають про сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Вночі у місті температура повітря коливатиметься від -15 до -19 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до -4 градусів.

"Сильний вітер істотно посилюватиме почуття холоду", – додала Наталка Діденко.

Погода в Україні на 13 січня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 13 січня. Фото: Наталки Діденко

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Погода в Україні на Водохреще

В Україні на Водохреще не буде сильних морозів. У деяких регіонах 19 січня варто очікувати на мокрий сніг, а також сонце.

У столиці температура повітря вдень буде -4 градуси, а ось вночі опуститься до -8. У Львові цього дня стовпчики термометрів піднімуться максимум до 0 градусів.

У Харкові 19 січня у місті вдень температура повітря опуститься до 4 градусів морозу. Найтепліше буде в Одесі. Там синоптики прогнозують до 2 градусів тепла.

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