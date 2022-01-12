Киян попередили про небезпеку! Чого чекати від погоди завтра (мапа)

У Києві завтра, 13 січня, буде холодно. Також жителів столиці попереджають про сильний вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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Вночі у місті температура повітря коливатиметься від -15 до -19 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до -4 градусів.
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"Сильний вітер істотно посилюватиме почуття холоду", – додала Наталка Діденко.
Погода в Україні на Водохреще
В Україні на Водохреще не буде сильних морозів. У деяких регіонах 19 січня варто очікувати на мокрий сніг, а також сонце.
У столиці температура повітря вдень буде -4 градуси, а ось вночі опуститься до -8. У Львові цього дня стовпчики термометрів піднімуться максимум до 0 градусів.
У Харкові 19 січня у місті вдень температура повітря опуститься до 4 градусів морозу. Найтепліше буде в Одесі. Там синоптики прогнозують до 2 градусів тепла.
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