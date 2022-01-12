Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ "Заминированы" все школы 🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Барселона - Реал: онлайн ❄ Украина в снегу
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Киевлян предупредили об опасности! Чего ждать от погоды завтра (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 18:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ночью температура воздуха в городе будет колебаться от -15 до -19 градусов
В столице прогнозируют холодную погоду из-за ветра / Коллаж "Сегодня"
В столице прогнозируют холодную погоду из-за ветра / Коллаж "Сегодня"

В Киеве завтра, 13 января, будет холодно. Также жителей столицы предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Подробности

Ночью в городе температура воздуха будет колебаться от -15 до -19 градусов. Днем столбики термометров покажут до -4 градусов.

"Сильный ветер будет существенно усиливать чувство холода", – добавила Наталия Диденко.

Погода в Украине на 13 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 13 января. Фото: Наталии Диденко

Реклама

Погода в Украине на Крещение

В Украине на Крещение не будет сильных морозов. В некоторых регионах 19 января стоит ожидать мокрый снег, а также солнце.

В столице температура воздуха днем будет -4 градуса, а вот ночью опустится до -8. Во Львове в этот день столбики термометров поднимутся максимум до 0 градусов.

В Харькове 19 января в городе днем температура воздуха опустится до 4 градусов мороза. Теплее всего будет в Одессе. Там синоптики прогнозируют до 2 градусов тепла.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Волна минирований в Украине: кому это нужно и зачем – ответ психолога Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Аэропорт "Борисполь" заминировали: что говорят в полиции (обновлено) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве разрушаются опоры Южного моста? Ответ Киевавтодора Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
12 января. Сергей Королев. 115 лет назад (1907) в Житомире появился на свет выдающийся ученый и конструктор в сфере космического ракетостроения…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 546

заболело за неделю в Киeвe

-7%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.51

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

31.17

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять