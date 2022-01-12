Киевлян предупредили об опасности! Чего ждать от погоды завтра (карта)

Ночью температура воздуха в городе будет колебаться от -15 до -19 градусов

В столице прогнозируют холодную погоду из-за ветра / Коллаж "Сегодня"

В Киеве завтра, 13 января, будет холодно. Также жителей столицы предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Подробности

Ночью в городе температура воздуха будет колебаться от -15 до -19 градусов. Днем столбики термометров покажут до -4 градусов.

"Сильный ветер будет существенно усиливать чувство холода", – добавила Наталия Диденко.

Погода в Украине на 13 января. Фото: Наталии Диденко

Реклама

Погода в Украине на Крещение

В Украине на Крещение не будет сильных морозов. В некоторых регионах 19 января стоит ожидать мокрый снег, а также солнце.

В столице температура воздуха днем будет -4 градуса, а вот ночью опустится до -8. Во Львове в этот день столбики термометров поднимутся максимум до 0 градусов.

В Харькове 19 января в городе днем температура воздуха опустится до 4 градусов мороза. Теплее всего будет в Одессе. Там синоптики прогнозируют до 2 градусов тепла.

Реклама

Раньше мы писали: