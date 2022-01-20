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Киянам не варто чекати на потепління – прогноз на найближчі дні

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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20 січня, 20:00
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Завтра вдень буде невеликий сніг
У столиці здійметься вітер і приморозить
У столиці здійметься вітер і приморозить / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Києві 21 та 22 січня буде переважно похмурою та морозною. Температура повітря опуститься до 2 градусів морозу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У Києві завтра 21 січня, буде сніг. Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів.

Погода 21 січня
Погода 21 січня / Фото: Укргидрометцентр

В суботу, 22 січня, також прогнозують сніг і до -2 градусів морозу вдень

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Погода 22 січня
Погода 22 січня / Фото: Укргидрометцентр

Вночі буде максимум 5 градусів морозу. Вітер буде найближчим часом західний – 7-12 м/с.

Якою буде погода у 2022 році

Як відомо, природа не має поганої погоди. Ось тільки пророкувати її з кожним роком все складніше, особливо якщо йдеться про прогноз погоди на 12 місяців уперед. Вчені кажуть: провиною несподіваних погодних "капризів та катаклізмів" стало глобальне потепління.

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За оцінками кліматологів, 2022 рік у плані погоди виявиться продовженням попередніх: будуть зафіксовані температурні рекорди та незвичайні погодні аномалії.

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