Київські школярі вирушили на канікули – коли повернуться на навчання

У вівторок, 28 грудня, у школах Києва розпочалися канікули. Вони продовжуватимуться до 9 січня.
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник Facebook.
"Від сьогодні у столичних навчальних закладах розпочалися канікули. Завершаться канікули 9 січня. І всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього усі ми маємо дотримуватися елементарних правил та обмежень, які діють у Києві у зв’язку з перебуванням міста в "жовтій зоні" епіднебезпеки", – пише він.
Далі по темі
Карантин в Україні
Станом на 23 грудня майже всі регіони країни знаходяться в "жовтій зоні" карантину. Лише дві області – Волинська та Запорізька – все ще у "червоній зоні" карантинних обмежень.
Актуальні правила жовтої зони
У "жовтій зоні" карантинних обмежень заборонено:
- Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників
- Робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу
- Проведення масових заходів
- Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури
- Робота закладів громадського харчування (крім роботи на виніс та доставки)
- Робота спортзалів, басейнів
- Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів)
- Міжобласні та міжнародні перевезення
Обмеження, передбачені "жовтим" рівнем, не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть "жовтий" або "зелений" ковід-сертифікат, сертифікат про одужання або ПЛР-тест.
Термін дії "жовтого" сертифікату – 30 днів. Раніше він діяв 120 днів.
Раніше ми писали:
- Україна ввела третю дозу вакцини від COVID-19, але не всім.
- Термін дії сертифіката COVID скоротять? У МОЗ прокоментували.