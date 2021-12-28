Київські школярі вирушили на канікули – коли повернуться на навчання

Майже всі регіони країни знаходяться у "жовтій зоні" карантину, Київ у тому числі

У столичних навчальних закладах розпочалися канікули / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 28 грудня, у школах Києва розпочалися канікули. Вони продовжуватимуться до 9 січня.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник Facebook.

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"Від сьогодні у столичних навчальних закладах розпочалися канікули. Завершаться канікули 9 січня. І всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього усі ми маємо дотримуватися елементарних правил та обмежень, які діють у Києві у зв’язку з перебуванням міста в "жовтій зоні" епіднебезпеки", – пише він.

Карантин в Україні

Станом на 23 грудня майже всі регіони країни знаходяться в "жовтій зоні" карантину. Лише дві області – Волинська та Запорізька – все ще у "червоній зоні" карантинних обмежень.

Актуальні правила жовтої зони

У "жовтій зоні" карантинних обмежень заборонено:

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Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників

Робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу

Проведення масових заходів

Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури

Робота закладів громадського харчування (крім роботи на виніс та доставки)

Робота спортзалів, басейнів

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів)

Міжобласні та міжнародні перевезення

Обмеження, передбачені "жовтим" рівнем, не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть "жовтий" або "зелений" ковід-сертифікат, сертифікат про одужання або ПЛР-тест.

Термін дії "жовтого" сертифікату – 30 днів. Раніше він діяв 120 днів.

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