Київські школярі звикають до нового меню. Ми дізналися, чи подорожчає обід

У школах Києва запровадили нове меню для учнів. "Сьогодні" з'ясували, скільки нині коштує один прийом їжі і чи дорожчатиме обід

У школах України запровадили нове меню. Фото: колаж "Сьогодні"

Батьків київських школярів все більше хвилює питання харчування у столичних школах. Кияни активно обговорюють цю тему в соціальних мережах, а також переживають, що їжа, якою годують школярів, може незабаром подорожчати.

Сайт "Сегодня" поцікавився у Департаменті освіти КМДА: скільки коштують нині шкільні обіди у столичних школах, що входить у меню та чи подорожчає їжа.

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Прощайте, ковбаса та сосиски

У Департаменті освіти КМДА нам розповіли, що з 1 січня 2022 року харчування учнів у всіх закладах середньої освіти Києва здійснюється відповідно до постанови Кабміну №305.

Харчування організоване за чотиритижневим сезонним меню, яке погоджено з головним управлінням Держпродспоживслужби Києва.

"Сезонність дозволяє урізноманітнити раціон учнів через використання харчових продуктів, властивих для конкретного сезону. Нове меню передбачає, зокрема, зменшення хлібобулочних виробів, солі, цукру. Заборонено використовувати ковбасу, сосиски, консерви тощо. Передбачено збільшення фруктів, овочів, кисломолочної продукції", – сказали у КМДА.

Дієтичне та строго за рецептом

У Департаменті наголошують, що нове меню враховує особливі дієтичні потреби учнів, сезонність, наявність харчових продуктів, порції страв для різних вікових груп, а також відповідає вимогам санітарного законодавства та нормам харчування.

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"Готування готових страв для їх вживання проводиться з дотриманням послідовності технологічного процесу, рецептури, а також відповідно до вимог санітарного законодавства", – зазначає заступник директора Департаменту освіти КМДА Олена Батечко.

Їжа у школах подорожчає?

У Києві закупівлею послуг з організації харчування у школах займаються районні управління освіти.

"Вартість пільгового харчування формується за результатами проведених тендерних процедур. Наразі у кожному з 10 районів Києва управліннями освіти проводяться процедури закупівлі послуг з організації харчування учнів у 2022 році", – зазначають у Департаменті освіти КМДА.

Там додають, що середня вартість харчування по Києву станом на 26 січня до завершення тендерних процедур закупівель залишається на рівні 2021 року і становить для учнів 1-4-х класів – 30,02 грн., а для учнів 5-11-х класів – 35,57 грн. Тобто дорожчати обід поки що не буде.