Киевские школьники привыкают к новому меню. Мы узнали, подорожает ли обед

В школах Киева ввели новое меню для учеников. "Сегодня" выяснили, сколько сейчас стоит один прием пищи и будет ли дорожать обед

В школах Украины ввели новое меню. Фото: коллаж "Сегодня"

Родителей киевских школьников все больше волнует вопрос питания в столичных школах. Киевляне активно обсуждают эту тему в социальных сетях, а также переживают, что пища, которой кормят школьников, может вскоре подорожать.

Сайт "Сегодня" поинтересовался в Департаменте образования КГГА: сколько стоят сейчас школьные обеды в столичных школах, что входит в меню и подорожает ли еда.

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Прощайте, колбаса и сосиски

В Департаменте образования КГГА нам рассказали, что с 1 января 2022 года питание учеников во всех заведениях среднего образования Киева осуществляется в соответствии с постановлением Кабмина №305.

Питание организовано по четырехнедельному сезонному меню, которое согласовано с главным управлением Госпродпотребслужбы Киева.

"Сезонность позволяет разнообразить рацион учеников через использование пищевых продуктов, свойственных для конкретного сезона. Новое меню предполагает, в частности, уменьшение хлебобулочных изделий, соли, сахара. Запрещено использовать колбасу, сосиски, консервы и тому подобное. Предусмотрено увеличение фруктов, овощей, кисломолочной продукции", – сказали в КГГА.

Диетическое и строго по рецепту

В Департаменте подчеркивают, что новое меню учитывает особенные диетические потребности учеников, сезонность, наличие пищевых продуктов, порции блюд для разных возрастных групп, а также соответствует требованиям санитарного законодательства и нормам питания.

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"Приготовление готовых блюд для их употребления проводится с соблюдением последовательности технологического процесса, рецептуры, а также в соответствии с требованиями санитарного законодательства", – отмечает заместитель директора Департамента образования КГГА Елена Батечко.

Еда в школах подорожает?

В Киеве закупкой услуг по организации питания в школах занимаются районные управления образования.

"Стоимость льготного питания формируется по результатам проведенных тендерных процедур. Сейчас в каждом из 10 районов Киева управлениями образования проводятся процедуры закупки услуг по организации питания учеников в 2022 году", – отмечают в Департаменте образования КГГА.

Там добавляют, что средняя стоимость питания по Киеву по состоянию на 26 января до завершения тендерных процедур закупок остается на уровне 2021 года и составляет для учеников 1-4-х классов – 30,02 грн., а для учеников 5-11-х классов – 35,57 грн. То есть, дорожать обед пока не будет.