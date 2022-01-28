Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Киевские школьники привыкают к новому меню. Мы узнали, подорожает ли обед

Эксклюзив
Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В школах Киева ввели новое меню для учеников. "Сегодня" выяснили, сколько сейчас стоит один прием пищи и будет ли дорожать обед
В школах Украины ввели новое меню. Фото: коллаж "Сегодня"
В школах Украины ввели новое меню. Фото: коллаж "Сегодня"

Родителей киевских школьников все больше волнует вопрос питания в столичных школах. Киевляне активно обсуждают эту тему в социальных сетях, а также переживают, что пища, которой кормят школьников, может вскоре подорожать.

Сайт "Сегодня" поинтересовался в Департаменте образования КГГА: сколько стоят сейчас школьные обеды в столичных школах, что входит в меню и подорожает ли еда.

Реклама

Прощайте, колбаса и сосиски

В Департаменте образования КГГА нам рассказали, что с 1 января 2022 года питание учеников во всех заведениях среднего образования Киева осуществляется в соответствии с постановлением Кабмина №305.

Питание организовано по четырехнедельному сезонному меню, которое согласовано с главным управлением Госпродпотребслужбы Киева.

"Сезонность позволяет разнообразить рацион учеников через использование пищевых продуктов, свойственных для конкретного сезона. Новое меню предполагает, в частности, уменьшение хлебобулочных изделий, соли, сахара. Запрещено использовать колбасу, сосиски, консервы и тому подобное. Предусмотрено увеличение фруктов, овощей, кисломолочной продукции", – сказали в КГГА.

Диетическое и строго по рецепту

В Департаменте подчеркивают, что новое меню учитывает особенные диетические потребности учеников, сезонность, наличие пищевых продуктов, порции блюд для разных возрастных групп, а также соответствует требованиям санитарного законодательства и нормам питания.

Реклама

"Приготовление готовых блюд для их употребления проводится с соблюдением последовательности технологического процесса, рецептуры, а также в соответствии с требованиями санитарного законодательства", – отмечает заместитель директора Департамента образования КГГА Елена Батечко.

Еда в школах подорожает?

В Киеве закупкой услуг по организации питания в школах занимаются районные управления образования.

"Стоимость льготного питания формируется по результатам проведенных тендерных процедур. Сейчас в каждом из 10 районов Киева управлениями образования проводятся процедуры закупки услуг по организации питания учеников в 2022 году", – отмечают в Департаменте образования КГГА.

Там добавляют, что средняя стоимость питания по Киеву по состоянию на 26 января до завершения тендерных процедур закупок остается на уровне 2021 года и составляет для учеников 1-4-х классов – 30,02 грн., а для учеников 5-11-х классов – 35,57 грн. То есть, дорожать обед пока не будет.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов "А кто тогда умер"? Лидера "SaveФОП" могут обвинить в организации беспорядков с жертвами Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Киевские школьники привыкают к новому меню. Мы узнали, подорожает ли обед Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Ждать ли снега в Киеве? Прогноз погоды на ближайшие дни Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

9 839

заболело за неделю в Киeвe

+42%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять